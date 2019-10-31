В Приморье откроется первый в стране центр абилитации

Врачи Приморского края первыми в России начнут проводить абилитацию недоношенных грудничков по поручению президента Владимира Путина, сообщает DEITA.RU.

Сообщается, что единственный в стране Центр абилитации недоношенных детей будет построен на базе краевого перинатального центра. Проект медицинского учреждения федерального уровня и источники его финансирования будут определены до конца текущего года. Президент поставил перед правительством задачу подготовиться к реализации инициативы до первого декабря.

Как сообщили в Перинатальном центре Приморья, главная задача, которая стоит перед врачами абилитационного комплекса, - научиться оперативно купировать пороки развития рожденных раньше срока малышей с помощью различных инновационных лечебных методик, чтобы в будущем поделиться наработками с российскими неонатологами.

Главврач Центра Татьяна Курлеева рассказали, что первыми пациентами уникального медучреждения станут недоношенные дети Приморья - информация о более двух тысяч таких малышей находится в специальном реестре.

«Комплексная абилитация призвана помочь малышу и его родителям как можно скорее исправить ситуацию. Дети будут находиться под наблюдением врачей до трех лет, чтобы исключить развитие недугов, которые могут помешать становлению и полноценному развитию подрастающего организма», - отметила заслуженный врач.

На помощь недоношенным детям края придет целый штат детских неврологов, дефектологов, логопедов и даже преподавателей музыки. Лечение будет проходить не только в стандартных медицинских кабинетах, но и в специальных сенсорных комнатах для развития нервной системы малышей от рождения до трех лет. Во время занятий детей с врачами, родители смогут получить квалифицированную психологическую помощь специалистов, чтобы залечить стресс после преждевременных родов.

Отметим, недоношенным детям Приморья уделят особое внимание в рамках реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы. По словам главы краевого департамента здравоохранения Виктора Фисенко, развитие Службы материнства и детства до еще более высокого уровня - это одна из приоритетных задач властей региона.

Екатерина Цой