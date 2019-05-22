Это главная площадка, где приморский бизнес может обсудить свои вопросы с властью напрямую – в главном мероприятии регионального предпринимательства принимает участие губернатор края Олег Кожемяко, сообщает DEITA.RU.

Ежегодная краевая конференция «Бизнес у моря» традиционно считается главной площадкой общения бизнеса и власти. Помимо пленарного заседания, в котором принимает участие Олег Кожемяко, во вторник, 22 мая, в администрации края состоятся еще восемь тематических круглых столов. Само мероприятия бесплатное – принять участие в нем мог каждый желающий (необходима была только предварительная регистрация). В начале конференции, во время пресс-подхода к местным СМИ, глава региона отметил, что, как и было обещано, в крае расширены меры поддержки предпринимательства.

«На эти цели в бюджете уже заложено порядка 740 миллионов рублей. Плюс дополнительно направлены средства в размере почти 500 миллионов рублей, на модернизацию горнорудного производства дальнегорской компании «Бор» для того, чтобы в течение двух-трех лет компания вышла на безубыточность и смогла работать самостоятельно, - отметил губернатор региона Олег Кожемяко. - Также выделены дополнительные средства на развитие сельского хозяйства, для расширения посевных площадей, что поможет увеличить урожайность. Кроме этого мы создали краевую Микрокредитную компанию, которая будет кредитовать наш бизнес. Планируется выдать займы на общую сумму 390 миллионов рублей под 7,75 процента годовых. Это равно ставке рефинансирования ЦБ. Кроме этого, как и обещали, возрождаем краевую программу субсидирования лизинга: на 20 процентов удешевляем стоимость приобретаемого в лизинг оборудования. Также готовы оказывать меры поддержки и для IT-технологий – тех компаний, которые развиваются в информационном поле, активно вводят элементы цифровизации. Созданы льготы в ставке по налогообложению, для индивидуальных предпринимателей, что уже породило дополнительный всплеск роста новых компаний, которые, в том числе, перерегистрируются из других регионов на территории Приморья. Думаю, эти меры дают свои результаты», - сказал Олег Кожемяко.

Губернатор также отметил, что на конференции будет рассказано и о новых мерах поддержки, которые будут внедряться в регионе. И в Приморье будет сделано все для того, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно.

Конференция продолжает свою работу.

Инна Эстрина