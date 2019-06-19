В пятницу, 14 июня, в Приморье открылось движение по новому мосту, построенному через реку Литовка на дороге Находка – Артем, сообщает DEITA.RU. В настоящее время движение в сторону Находки осуществляется по временному мостовому сооружению, а в сторону Артема по новому мосту.

Как отметили в департаменте дорожного хозяйства Приморья, в течение месяца автомобильное движение полностью перейдет на новый капитальный мост.

«За это же время будет полностью демонтирован временный мост», - отметили в краевом департаменте дорожного хозяйства.

Как рассказал генеральный подрядчик Примавтодор, для полноценного запуска движения осталось выполнить отделочные работы: подключить его к освящению, установив фонари, шумозащитные экраны, а также сделать тротуары на подъездах и установить ограждение. Во время работ движение будет осуществляться по одной полосе.

Напомним, что новый мост имеет две полосы движения, а также полосы безопасности. Протяженность самого моста – 144 метра, общая протяженность вместе с подъездами составляет – 760 метров. Новое сооружение выполнено с учетом повышенных гидрологических требований – расчетная нагрузка сооружения составляет 14 тонн на ось. Гарантийный срок сооружения составляет – 70 лет. Работы ведутся в рамках госпрограммы "Развитие транспортного комплекса Приморского края".

Иван Крышан