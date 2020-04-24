В Приморье открыли крупнейший на Дальнем Востоке госпиталь для больных коронавирусом

Во Владивостоке начал свою работу новый госпиталь на 400 коек, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.

Учреждение создано на базе «дальзаводской» больницы. Глава Приморского края Олег Кожемяко лично проверил готовность госпиталя к приёму пациентов.

Как стало известно, он оснащён большим количеством сложного медицинского оборудования. В госпитале установлено более 100 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, коечный фонд подключен к кислороду, а кроме этого также функционируют и два отделения реанимации и интенсивной терапии. Все рабочие места максимально автоматизированы.

По словам главврача больницы Елены Новицкой, штат учреждения укомплектован за счёт собственных сотрудников и врачей, привлеченных из других клиник региона, прошедших необходимое обучение, а также студентов.

Немаловажным фактом является и то, что в госпитале остаётся возможность оказания пациентам, поступающим с коронавирусом, многопрофильной помощи по неврологии, хирургии, гинекологии и другим специальностям.

По словам Олега Кожемяко, на данный момент в крае развернуто 100% коек.