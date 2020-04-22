В Приморье открыт новый временный мост

Вблизи города Фокино Приморского края открылось автомобильное движение по новому временному мосту, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.

Надёжная переправа станет альтернативой полноценному мостовому сооружению, которое должно быть построено на этом месте позже.

До открытия временного моста многие автомобилисты, в особенности, водители большегрузного транспорта были вынуждены ездить в объезд через город Партизанск.

Теперь прямой путь из Артёма в Находку доступен для всех видов транспорта. Строительство временного моста заняло у рабочих всего 12 дней.

Накануне губернатора края Олег Кожемяко попросил финансовой помощи на модернизацию транспортной инфраструктуры региона у президента России Владимира Путина.

Глава государства распорядился продумать выделение Приморью дополнительных средств на капитальный ремонт ветхих мостов и строительство новых сооружений профильному министерству.