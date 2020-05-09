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В Приморье отменены десятки междугородних автобусных рейсов

автобус, транспорт

Уехать из города в город сегодня будет проблематично

Сегодня, 9 мая, жители Владивостока не смогут покинуть город на автобусе по множеству направлений, сообщает ИА DEITA.RU.

В расписании автовокзала приморской столицы произошли заметные изменения. Отменены рейсы в основные города и посёлки региона: Артём, Большой Камень, Партизанск, Славянка, Преображение и многие другие населённые пункты.

Также отменены рейсы в Находку, которая накануне была закрыта на карантин из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации. Теперь в город можно проехать только по пропускам и в случае крайней необходимости.

По решению губернатора края Олега Кожемяко на территории Приморья введён обязательный масочный режим. Отныне каждый житель региона, находясь в общественном месте, должен носить защитную маску.

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