Новости
В Приморье отменены десятки междугородних автобусных рейсов
9 Май 2020, 10:45
Во Владивостоке могут закрыть магазины за антисанитарию
9 Май 2020, 10:15
Утром Дня Победы приморцы остались дома
9 Май 2020, 09:45
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилье
9 Май 2020, 09:15
Председатель Думы Владивостока Андрей Брик поздравляет с Днем Победы
9 Май 2020, 09:00
Российские фуры скопились на китайской границе
9 Май 2020, 08:45
Председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик поздравляет с Днем Победы
9 Май 2020, 08:30
Засуха угрожает нескольким регионам России
9 Май 2020, 07:45
В Приморье отменены десятки междугородних автобусных рейсов
Уехать из города в город сегодня будет проблематично
Сегодня, 9 мая, жители Владивостока не смогут покинуть город на автобусе по множеству направлений, сообщает ИА DEITA.RU.
В расписании автовокзала приморской столицы произошли заметные изменения. Отменены рейсы в основные города и посёлки региона: Артём, Большой Камень, Партизанск, Славянка, Преображение и многие другие населённые пункты.
Также отменены рейсы в Находку, которая накануне была закрыта на карантин из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации. Теперь в город можно проехать только по пропускам и в случае крайней необходимости.
По решению губернатора края Олега Кожемяко на территории Приморья введён обязательный масочный режим. Отныне каждый житель региона, находясь в общественном месте, должен носить защитную маску.