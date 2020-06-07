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В Приморье отменили 54 автобусных рейса

общество, транспорт, остановка, люди

Передвигаться по краю сегодня будет затруднительно

Сегодня, в воскресенье, 7 июня, в расписании автовокзала Владивостока произошли серьёзные изменения, сообщает ИА DEITA.RU.

Из приморской столицы в другие крупные населённые пункты края отменено более 50 автобусных рейсов. В частности, сегодня не получится добраться на автобусе из Владивостока в Артём, Находку, Уссурийск, Партизанск, Спасск, Лучегорск, Большой Камень, Дальнегорск и другие города региона.

Отмены рейсов коснулись и поездок в посёлки и деревни края, такие как, Славянка, Зарубино, Пограничный, Врангель, Чугуевка, Краскино и другие.

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