В Приморье отменили более 50 автобусных рейсов

Сегодня, 4 июня, отменено автобусных 55 рейсов из Владивостока в другие населённые пункты Приморского края, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно изменению расписания автовокзала краевой столицы, сегодня не будут ходить автобусы в такие крупные региональные города, как Находка, Большой Камень, Партизанск, Артём, Уссурийск., Спасск, Дальнегорск, Лучегорск.

Кроме этого, отменены рейсы и во множество посёлков края, таких как, Славянка, Пограничный, Чугуевка, Зарубино, Ярославка, Черниговка, Михаловка, Врангель, Новошахтинск и другие.

Попасть в другие населённые пункты из Владивостока можно будет лишь на электричке или такси.