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В Приморье отменили десятки междугородних автобусных рейсов

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Перемещаться между городами будет затруднительно

В расписании владивостокского автовокзала произошли заметные изменения, сообщает ИА DEITA.RU.

Сегодня, в понедельник, 11 мая, отменены десятки автобусных рейсов из Владивостока. В частности, жители и гости краевой столицы не смогут ехать в такие города как Артём, Уссурийск, Большой Камень, Партизанкс, Спасск и многие другие населённые пункты региона.

В общей сложности отменено 55 автобусных рейсов. Гражданам, которым всё же нужно покинуть город, придётся искать альтернативный способ это сделать.

Сейчас перемещение между городами Приморья затруднено ввиду действия особого режима на территории края, направленного на сдерживание распространения коронавирусной инфекции.

Так, один из самых больших городов края Находка на прошлой неделе был закрыт на карантин из-за вспышки COVID-19. Теперь въехать туда и выехать оттуда можно только по пропускам. 

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