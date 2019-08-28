На юге Приморского края отменено движение поездов из-за размытия железной дороги, сообщает DEITA.RU со ссылкой на сайт АО «Экспресс Приморья».

Два поезда не смогли отправиться в пункт назначения из-за того, что железнодорожные пути оказались размыты ливнями. Первый из них – №6706/6708, поезд следует по направлению Уссурийск — Рязановка — Хасан. Также отменено отправление поезда, следующего в обратном направлении завтра, 29 августа.

Непогода уже заставляла отменять поезда в конце августа: с двадцать третьего по двадцать пятое число ограничивалось движение электропоездов Пермского края, идущих до города Кишерть. Четыре грузовых состава из-за непогоды сошли с рельсов на перегоне перегоне Кишерть — Шумково.

Анастасия Туркова