день физкультурника во Владивостоке

10 августа во Владивостоке прошел XXX Всероссийский Олимпийский день. Спортивный праздник посвящен всероссийскому Дню физкультурника. Инициаторами спортивного события  стала региональная общественная организация  «Олимпийский совет Приморского края». Департамент по физической культуре и спорту полностью поддержал активность.

После торжественного открытия зрителей и гостей мероприятия ждала яркая спортивная программа.

Мастер-классы показали  федерации самбо и дзюдо. Свои показательные выступления они посвятили 80-летию самбо в России.

Также прошли соревнования по плаванию на открытой воде «Русская Олимпийская верста». Спортивные состязания  по перетягиванию каната, по гребле на ялах, лодках дракон и SAP.

Показательные выступления провели  федерации кикбоксинга, каратэ, бокса, баскетбола, бейсбола, стрельбы из лука.

Гости могли наблюдать эстафетный заплыв. Зрелищным и захватывающим для них также стал мотокросс и выступления парашютистов. Ну и какой же олимпийский день без «Го»,  любой желающий мог принять участие в мастер-классе по интеллектуальной игре.

Екатерина Кононенко