10 августа во Владивостоке прошел XXX Всероссийский Олимпийский день. Спортивный праздник посвящен всероссийскому Дню физкультурника. Инициаторами спортивного события стала региональная общественная организация «Олимпийский совет Приморского края». Департамент по физической культуре и спорту полностью поддержал активность.



После торжественного открытия зрителей и гостей мероприятия ждала яркая спортивная программа.

Мастер-классы показали федерации самбо и дзюдо. Свои показательные выступления они посвятили 80-летию самбо в России.

Также прошли соревнования по плаванию на открытой воде «Русская Олимпийская верста». Спортивные состязания по перетягиванию каната, по гребле на ялах, лодках дракон и SAP.

Показательные выступления провели федерации кикбоксинга, каратэ, бокса, баскетбола, бейсбола, стрельбы из лука.

Гости могли наблюдать эстафетный заплыв. Зрелищным и захватывающим для них также стал мотокросс и выступления парашютистов. Ну и какой же олимпийский день без «Го», любой желающий мог принять участие в мастер-классе по интеллектуальной игре.

Екатерина Кононенко