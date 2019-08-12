10 августа во Владивостоке прошел
XXX Всероссийский Олимпийский день. Спортивный праздник посвящен всероссийскому
Дню физкультурника. Инициаторами спортивного события стала региональная общественная
организация «Олимпийский совет
Приморского края». Департамент по физической культуре и спорту полностью
поддержал активность.
После торжественного открытия зрителей и гостей мероприятия ждала яркая спортивная программа.
Мастер-классы показали федерации самбо и дзюдо. Свои показательные выступления они посвятили 80-летию самбо в России.
Также прошли соревнования по плаванию на открытой воде «Русская Олимпийская верста». Спортивные состязания по перетягиванию каната, по гребле на ялах, лодках дракон и SAP.
Показательные выступления провели федерации кикбоксинга, каратэ, бокса, баскетбола, бейсбола, стрельбы из лука.
Гости могли наблюдать эстафетный заплыв. Зрелищным и захватывающим для них также стал мотокросс и выступления парашютистов. Ну и какой же олимпийский день без «Го», любой желающий мог принять участие в мастер-классе по интеллектуальной игре.
Екатерина Кононенко