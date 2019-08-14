«Сериями» уголовных дел Приморье уже давно не удивишь. Вспомнить 2016 год, когда на скамье подсудимых оказывались один чиновник за другим. «Любимые» статьи – злоупотребление должностными полномочиями, халатность, взятничество. Арест «похоронного короля» Игоря Бабынина и задержание начальника уголовного розыска приморской полиции Андрея Миляева позволили экспертам предположить, что в регионе начался очередной передел сфер влияния, и антикоррупционная «чистка» может продолжиться. Кто уже попался в руки силовиков, а кто может оказаться под прицелом, в материале DEITA.RU

От судьбы, как известно, не уйдёшь. В первый же день работы нового начальника краевого УФСБ Дениса Симонова в столице Приморья был задержан начальник приморского уголовного розыска Андрей Миляев. Предположительно благодаря «участию» полковника угро некий «лесной» пункт по переработке древесины, расположенный в городе Дальнегорске, мог совершать незаконные сделки, благополучно минуя проверки надзорных органов. Ущерб от действий Миляева пока не посчитали, но стоит ли напоминать, что лес сегодня является привлекательной «кормушкой», приносящей миллионы.

Далее сотрудники спецслужб наведались в МУП «Некрополь». Похоронная служба неоднократно становилась фигурантом громких скандалов, могильщиков неоднократно обвиняли в фальсификации документов, махинациях с «мёртвыми душами», завышенных расценках на ритуальные услуги и «распиле» бюджетных денег. Уж неизвестно, сколько преступлений мог совершить экс-директор «Некрополя» за 20 лет, но наказание последовало только сейчас. Игоря Бабынина задержали в конце июля 2019 года и подозревают в получении взяток в особо крупном размере.

Сколько уже сидит, сколько ещё сядет. Если эксперты правы, и аресты Бабынина и Миляева только начало «большой чистки», то кто станет следующим? Спецслужбам есть где разгуляться, практически ни один многомиллионный проект в Приморье не обходится без уголовного дела, список коррумпированных чиновников растёт.

Не исключено, что в фокус внимания силовиков вернутся «строители» хаяттов, уж очень дорого гостиницы обошлись краю. К тому же, как мы помним, в своё время власти «поделились» с правоохранительными органами списком с конкретными ФИО лиц, которые нанесли ущерб бюджету. Возможно на одном десятке уже заведенных уголовных дел история с пятизвёздочными отелями не закончится, всё-таки 18 млрд на них потратили. Ущерб от незаконных действий должностных лиц составляет около 1 миллиарда рублей, кто-то же должен их вернуть.

«Они могли бы быть нашей гордостью, но сегодня это наша боль», - именно так отзывался об ещё одном масштабном инфраструктурном проекте бывший прокурор Приморского края. Речь идёт о системе очистных сооружений, на строительство которой были потрачены 5,5 млрд рублей. Генеральный подрядчик, которым выступил «Примводоканал», грамотно освоить средства не смог и вовремя на полную мощь очистные так и не заработали, на достройку потребовались дополнительные 2 млрд рублей из краевой казны.

Говоря о строительстве очистных сооружений, Сергей Бессчастный подчеркивал готовность органов прокуратуры «привлечь кого-то к уголовной ответственности». И в начале 2019 года уголовное дело по факту халатности со стороны «Примводоканала» всё-таки было заведено. Но с учётом того сколько денег было закопано и спущено в канализацию, не исключено, что одной статьёй УК РФ дело не обойдётся.

Не менее привлекательными для силовиков могут оказаться скандальные земельная или дорожная сферы. Деньги на строительство выделяют, а дорог и мостов до сих пор нет, или есть, но не везде и не те, которых бы хотелось автомобилистам. Уголовными делами, например, может обернуться строительство ВКАД, стоимость проекта - 100 млрд рублей, кто-нибудь да соблазнится «отщипнуть» кусочек. Всего транспортные коридоры «Приморье-1» и «Приморье-2» обойдутся в сумму до 315 млрд рублей, внимание со стороны правоохранителей к ним точно будет пристальное, но кого это когда-нибудь останавливало?

Полина Мазур