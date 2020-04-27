telegr wh call

Новости

Ещё 24: новые заболевшие COVID-19 выявлены в Приморье

27 Апрель 2020, 14:19

В Приморье поймали поджигателей леса

27 Апрель 2020, 14:15

Жилья в Приморье строят меньше

27 Апрель 2020, 13:45

Прокуратура проверит Фургала из-за режима самоизоляции

27 Апрель 2020, 13:15

МСП поддержат на Дальнем Востоке и Севере

27 Апрель 2020, 12:45

Озвучена дата начала работы призывных комиссий

27 Апрель 2020, 12:15

Названы вероятные сроки спада эпидемии коронавируса в России

27 Апрель 2020, 11:45

Стало известно, будут ли повышать штрафы за нарушение ПДД

27 Апрель 2020, 11:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

В Приморье поймали поджигателей леса

пожар

Теперь они понесут суровое наказание

В отношении 17 пойманных поджигателей леса в Приморье могут быть возбуждены уголовные дела, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.

Согласно официальной информации, с начала противопожарного сезона в регионе было составлено 118 административных протоколов на граждан, которые не соблюдали меры предосторожности, находясь в лесу.

Специалисты министерства по делам ГО и ЧС Приморья отмечают, что за подобные проступки приморцам может грозить и уголовная ответственность.

Всего с начала года в Приморье произошло 414 палов сухой травы. Наибольшее количество зарегистрировано на территории Находкинского городского округа – 167 палов, 160 – в Партизанском городском округе, 87 – на территории Владивостокского городского округа.

Читайте также:

«Только при пожаре» - МЧС рассказало, когда можно нарушить карантин

Дальний Восток заволакивает дымом лесных пожаров

Во Владивостоке произошёл пожар в спальном районе

Дмитрий Шевченко

Популярное

Плюс 24 заболевших: новые случаи коронавируса в Приморье

Главврач выпала из окна посреди совещания по коронавирусу

Россияне начнут платить за лай собак и вой «сигналки»

Где приморцы гуляют в выходной – индекс самоизоляции края очень низок
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...