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В Приморье поймали поджигателей леса
Теперь они понесут суровое наказание
В отношении 17 пойманных поджигателей леса в Приморье могут быть возбуждены уголовные дела, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.
Согласно официальной информации, с начала противопожарного сезона в регионе было составлено 118 административных протоколов на граждан, которые не соблюдали меры предосторожности, находясь в лесу.
Специалисты министерства по делам ГО и ЧС Приморья отмечают, что за подобные проступки приморцам может грозить и уголовная ответственность.
Всего с начала года в Приморье произошло 414 палов сухой травы. Наибольшее количество зарегистрировано на территории Находкинского городского округа – 167 палов, 160 – в Партизанском городском округе, 87 – на территории Владивостокского городского округа.