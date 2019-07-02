Во Владивостоке состоялось торжественное собрание ко Дню рыбака, сообщает DEITA.RU.

Во вторник, 2 июля, в здании администрации Приморского края состоялось собрание, посвященное Дню рыбака. В «Белом доме» собрались представители Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, Приморской организации профсоюзов работников рыбного хозяйства, ТИНРО-Центра, Приморского территориального управления Росрыболовства, предприятий, краевой и городской администраций, ветераны отрасли.

Присутствующих с праздником поздравили от лица губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В своей речи, обращенной к представителям рыбной отрасли региона, губернатор отметил, что Приморье - это рыбный край, и жизнь практически каждого жителя так или иначе связана с морем. Напишите, что поздравил и отметил директор департамента рыбного хозяйства Приморья Сергей Наставшев.

«Рыбацкий труд требует выдержки, мужества и твердости духа. Профессия рыбака по праву считается одной из главных и почитаемых в нашем крае.

Вы вносите весомый вклад в продовольственную безопасность страны. Своим упорным трудом работники рыбной отрасли обеспечивают до 16 % общероссийского вылова и более 21 % - дальневосточного. Высокое качество нашей продукции знают во всем мире, и в этом заслуга всех специалистов, представляющих рыбохозяйственный комплекс края. Порядка 15 тысяч человек трудятся сегодня в этой сфере в Приморье. Это и рыбаки, выходящие на путину, и ученые, которые составляют прогнозы, и те, кто перегружают, перерабатывают и реализуют продукцию на берегу», – звучало в словах поздравления от губернатора.

Елена Миронова