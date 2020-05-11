Новости
10 жертв: пожар унёс жизни престарелых постояльцев хосписа
11 Май 2020, 14:15
В Приморье пресекли незаконные морские прогулки
11 Май 2020, 13:45
Более 5000 протоколов: приморцы массово нарушают самоизоляцию
11 Май 2020, 13:15
ГИБДД проводит внезапный рейд в Приморье
11 Май 2020, 12:45
В Приморье отменили десятки междугородних автобусных рейсов
11 Май 2020, 12:15
Пенсионный фонд выдает по 5 тысяч даже без СНИЛС
11 Май 2020, 12:13
Приморье оказалось в лидерах нарушения самоизоляции
11 Май 2020, 11:45
Плюс 51: новые случаи коронавируса зафиксированы в Приморье
11 Май 2020, 11:15
В Приморье пресекли незаконные морские прогулки
Ограничительные меры одинаковы для всех
Предприимчивый приморец пытался обойти правила особого режима самоизоляции в период эпидемии и подзаработать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.
Противодействие незаконному бизнесу оказали сотрудники УМВД, ГИМС, МЧС и агентства по туризму Приморского края.
Сегодня, 11 мая, в результате контрольной запуски стражам порядка удалось пресечь факт оказания туристических услуг во Владивостоке в нарушение объявленных ограничительных мер на территории региона.
Утром понедельника на стоянке катеров в бухте Улисс участники межведомственной группы провели разъяснительную беседу организатором незаконной экскурсии.
В отношении предприимчивого приморца, который предлагал людям морские прогулки в разгар эпидемии, составлен административный протокол.
Как оказалось, мужчина собирался прокатить на своём катере за деньги девятерых туристов в то время, как навигация маломерных судов в Приморье по прежнему запрещена.