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В Приморье пресекли незаконные морские прогулки

Катер туризм бизнес

Ограничительные меры одинаковы для всех

Предприимчивый приморец пытался обойти правила особого режима самоизоляции в период эпидемии и подзаработать, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство Приморского края.

Противодействие незаконному бизнесу оказали сотрудники УМВД, ГИМС, МЧС и агентства по туризму Приморского края. 

Сегодня, 11 мая, в результате контрольной запуски стражам порядка удалось пресечь факт оказания туристических услуг во Владивостоке в нарушение объявленных ограничительных мер на территории региона.

Утром понедельника на стоянке катеров в бухте Улисс участники межведомственной группы провели разъяснительную беседу организатором незаконной экскурсии. 

В отношении предприимчивого приморца, который предлагал людям морские прогулки в разгар эпидемии, составлен административный протокол. 

Как оказалось, мужчина собирался прокатить на своём катере за деньги девятерых туристов в то время, как навигация маломерных судов в Приморье по прежнему запрещена.

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