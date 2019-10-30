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В Приморье принят закон об Уполномоченном по правам ребенка
30 Октябрь 2019, 11:17
В Приморье принят закон об Уполномоченном по правам ребенка
Депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании регионального парламента утвердили краевой закон об Уполномоченном по правам ребенка, сообщает DEITA.RU.
Законопроект был разработан по инициативе главы региона в связи с принятием федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ", согласно которому регионы вправе учреждать государственную должность уполномоченного по правам ребенка.
Документ определяет его правовое положение, задачи и полномочия, порядок обеспечения деятельности уполномоченного, требования к лицу, назначаемому на эту должность, а также финансирование данного института.
Уполномоченным может быть назначен гражданин России, в возрасте не моложе 30 лет, проживающий на территории Приморского края, имеющий высшее образование и опыт работы в сфере защиты прав и законных интересов детей. Для обеспечения его деятельности создается аппарат.
В соответствии с документом Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность губернатором Приморского края по согласованию с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Законодательным Собранием Приморского края. Срок полномочий детского омбудсмена - пять лет.
Как сообщила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, ко второму чтению поступили поправки, подготовленные губернатором Приморского края и депутатом Законодательного Собрания Игорем Чемерисом с учетом замечаний прокуратуры.
Согласно поправкам, группа депутатов Законодательного Собрания численностью не менее 1/3 от их установленного числа не позднее чем за 80 дней до окончания срока полномочий уполномоченного вправе направить в адрес губернатора края кандидатуру на должность уполномоченного вместе с копиями документов (паспорта, диплома о высшем образовании кандидата), анкетой кандидата и согласием кандидата на внесение его кандидатуры.
Кроме того, в законопроекте уточняется процедура назначения на должность уполномоченного, конкретизируются его полномочия, устанавливается срок направления доклада уполномоченного о его деятельности губернатору Приморского края, в Законодательное Собрание и Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, а также определяются средства массовой информации и сайт, в которых публикуется и размещается доклад и специальные доклады уполномоченного.
Региональный закон "Об Уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае" вступит в силу с 1 января 2020 года.
Законопроект был разработан по инициативе главы региона в связи с принятием федерального закона "Об уполномоченных по правам ребенка в РФ", согласно которому регионы вправе учреждать государственную должность уполномоченного по правам ребенка.
Документ определяет его правовое положение, задачи и полномочия, порядок обеспечения деятельности уполномоченного, требования к лицу, назначаемому на эту должность, а также финансирование данного института.
Уполномоченным может быть назначен гражданин России, в возрасте не моложе 30 лет, проживающий на территории Приморского края, имеющий высшее образование и опыт работы в сфере защиты прав и законных интересов детей. Для обеспечения его деятельности создается аппарат.
В соответствии с документом Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность губернатором Приморского края по согласованию с Уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка и Законодательным Собранием Приморского края. Срок полномочий детского омбудсмена - пять лет.
Как сообщила председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Татьяна Косьяненко, ко второму чтению поступили поправки, подготовленные губернатором Приморского края и депутатом Законодательного Собрания Игорем Чемерисом с учетом замечаний прокуратуры.
Согласно поправкам, группа депутатов Законодательного Собрания численностью не менее 1/3 от их установленного числа не позднее чем за 80 дней до окончания срока полномочий уполномоченного вправе направить в адрес губернатора края кандидатуру на должность уполномоченного вместе с копиями документов (паспорта, диплома о высшем образовании кандидата), анкетой кандидата и согласием кандидата на внесение его кандидатуры.
Кроме того, в законопроекте уточняется процедура назначения на должность уполномоченного, конкретизируются его полномочия, устанавливается срок направления доклада уполномоченного о его деятельности губернатору Приморского края, в Законодательное Собрание и Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка, а также определяются средства массовой информации и сайт, в которых публикуется и размещается доклад и специальные доклады уполномоченного.
Региональный закон "Об Уполномоченном по правам ребенка в Приморском крае" вступит в силу с 1 января 2020 года.
Дмитрий Санников
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