В Приморье продолжаются лесные пожары

Только за минувшие сутки в Приморье потушено почти 160 гектаров леса, сообщает DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.

В данный момент пожарные продолжают бороться с возгоранием леса в Тернейском районе. Сейчас там задействовано 16 человек.

По словам зампредседателя правительства Приморья Александра Костенко, в крае зарегистрировано 12 термоточек,. Все из них уже отрабатываются сотрудниками лесоохраны и пожарными.

Кроме этого, отмечается, что, исходя из прогнозов синоптиков, в последующие дни прогнозируется жаркая и ветреная погода. В связи для борьбы с огнём группировка лесников и пожарных будет усилена.

Губернатор края Олег Кожемяко заявил о необходимости создания межмуниципальных пожарных округов, где могли бы концентрироваться силы и средства пожаротушения.