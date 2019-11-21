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В Приморье проходят соревнования в школьной лиге баскетбола

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Заключительные игры городского этапа всероссийской школьной баскетбольной лиги «Кэс-Баскет» проходят в Артеме. Его победители смогут принять на зонах стартах и всероссийских соревнования, сообщает DEITA.RU.

За последние годы школьный турнир «Кэс-Баскет» обрел популярность во многих регионах страны и даже за рубежом. Так, в баскетбольной лиге участвуют команды из Белоруссии и Монголии.

В Артеме за путевки на зональное первенство борются пять женских команд и восемь мужских. В основном – это ученики 10 и 11 классов, которые могут составить конкуренцию сверстникам на региональных соревнованиях.

После проведения муниципального этапа лучшие из команд городов будут встречаться в своих зонах. В декабре школьники-баскетболисты южного Приморья (зона «Юг») разыграют между собой единственную путевку на всероссийский финал.

Чемпионат «Кэс-Баскет» проводится в целях пропаганды ЗОЖ, развития личности школьников, повышения эффективности спортивной подготовки учащихся, а также воспитательной и профилактической работы педагогов. Кроме того, в рамках турнира решается проблема популяризация самого баскетбола и спорта в целом среди молодого поколения.

Отметим, что соревнования по баскетболу в рамках всероссийского турнира проводятся в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

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