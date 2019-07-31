Сдать макулатуру, металл и пластик можно будет на ближайших выходных, сообщает DEITA.RU.

В эту субботу, 3 августа, во Владивостоке пройдет акция по раздельному сбору мусора. Акцию проведет краевое предприятие «Приморский экологический оператор», а также «РазДельный Сбор».

Как сообщили организаторы акции, каждый желающий сможет избавиться от накопившихся отходов, которые потом можно будет пустить в переработку. Отметим, что это уже вторая акция с начала этого года.

На переработку принимают пластик, бумагу и картон, а также металл, лекарства и электрооборудование. Перед тем, как принести отходы на сдачу, необходимо правильно их обработать.

Например, от макулатуры следует отделить гофрокартон, а также скрепки и все остальное, что не является бумагой. Пластиковые бутылки необходимо промыть и удалить с них крышки и этикетки. Жестяные банки после очистки необходимо смять. Лекарства принимают в упаковках.

Сдать отходы на переработку можно будет в субботу, 3 августа с 11.00. Принимать в переработку будут на точке сбора – Бородинской,28.

Акция пройдет в рамках реализации госпрограммы «Охрана окружающей среды» в Приморском крае. Кроме того, на сайте краевой администрации в разделе «Нацпроекты» каждый приморец может пройти опрос на тему раздельного сбора мусора. Этот результат повлияет на возможность установки во дворах контейнеров для раздельного сбора отходов.

Елена Миронова