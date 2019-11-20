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В Приморье пройдет выставка художников-пенсионеров «Краски осени»

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Художественная выставка начинающих мастеров среди пенсионеров в ближайшее время пройдет в нескольких муниципальных образованиях Приморья. Участников акции предварительно обучали художественному мастерству около месяца, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и соцразвития.

Обучение более 20 пенсионеров из Владивостока азам художественного искусства проходило под руководством опытных преподавателей при помощи студентов-волонтеров на базе Приморского краевого художественного колледжа. Начинающие художники познакомились с жанрами живописи, ее историей, а также с методикой и техникой изобразительного искусства.

Всем участникам акции уже за 60 лет, и с их работами вскоре смогут познакомиться не только жители Владивостока, но и других муниципалитетов Приморья. В декабре выставки пройдут в Уссурийске, Октябрьском и Михайловском районе, а уже в январе – в краевой столице, в Приморском краевом центре народной культуры.

Отметим, что художественный проект «Краски осени» в регионе проходит уже во второй раз, на сей раз при поддержке Администрации Приморья, предоставившей грант в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения  Приморского края» на 2013-2021 годы. Данный проект направлен на разнообразие досуга людей старшего поколения, подчеркнула руководитель департамента труда и соцразвития Светлана Красицкая.

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