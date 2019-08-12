День бикина Удэгейцы Девушки Танец Сцена Бубен 3
Источник изображения: DEITA.RU

В селе Красный Яр Пожарского района Приморья в субботу, 10 августа, прошел большой этнический праздник.

Коренные жители территории – удэгейцы устроили большую развлекательную программу в честь Международного Дня коренных народов мира.

После торжественного открытия гостей праздника ждали гонки на ульмагах и оморочках, настоящий шаманский костер и неповторимая удэгейская кухня.

Малочисленные народы и гости праздника провели дегустацию национальной кухни, для маленьких жителей края провели праздник удэгейской азбуки, а также юных приморцев ждал концерт «Гора самоцветов».

Изюминкой фестиваля стала встреча у костра и вечерний шаманский обряд.

Екатерина Кононенко

Фото - Мария Шевякова

  • День бикина Удэгейцы Девушки Танец Сцена
  • День бикина Удэгейцы Девушка Танец Сцена
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  • День бикина Удэгейцы Девушки Танец Сцена Бубен
  • День бикина Удэгейцы Девушка Танец Сцена Бубен 2
  • День бикина Удэгейцы Женщины Национальные костюмы
  • День бикина Удэгейцы Девушка Танец Сцена 3