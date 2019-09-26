В Приморье проведут фестиваль для старшего поколения

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Для участников праздника подготовили интересную и насыщенную программу, сообщает DEITA.RU.

В ближайшую пятницу, 27 сентября, во Владивостоке пройдет форум для людей старшего поколения «Полезно пенсионерам». Как рассказали в краевой администрации, программа для форума не только культурная и познавательная, но и деловая.

В рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» праздник пройдет во Владивостоке. Организаторы обещают не только конкурсы и выступления команд, но и много спортивных мероприятий, мастер-классов и даже ярмарку.

День старшего поколения начнется со спортивных мероприятий и зарядки. Перед концертным залом на свежем воздухе пройдет зарядка. Организаторы обещают много активностей: цигун, йога, скандинавская ходьба и йога смеха. Для участия необходимо взять с собой спортивную форму.

В рамках фестиваля организаторы обещают провести соревнования творческих коллективов. Например, один из конкурсов пройдет для певцов хоров края. Обязательное условие - возраст участников от 50 лет. Фестиваль танцевальных коллективов края старше 50 также пройдет в рамках форума.

В концертном зале также пройдет конкурс красоты для участников под названием «Нам года - не беда». Сразу после - финал конкурса волонтеров «Лидеры серебряного возраста».

Также на форуме будет работать ярмарка, на которой будут продавать товары ручной работы, и курсы мобильной грамотности.

Начало в 9.00.

Елена Миронова

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