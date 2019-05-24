Бурный протест населения вызвали планы по строительству завода СПГ, общественные слушания закончились скандалом, сообщает DEITA.RU.

Более 300 обеспокоенных приморцев из нескольких районов края приехали в поселок Приморский на общественные слушания по строительству терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов в бухте Перевозная. Организаторы не ожидали такого наплыва активистов, они попытались начать обсуждение проекта, но толпа людей их перекричала. Слушания по факту были сорваны и перенесены на 10 июня.

Сами организаторы встречи были уверены, что на слушания придут только местные жители, которые выступают за строительство терминала. И надеются, что благодаря этому в поселке появятся рабочие места и отремонтируют дорогу до поселения. С этим полностью не согласны приехавшие активисты, утверждая, что проект организуют резиденты СПВ, а у них будут налоговые каникулы на протяжении нескольких лет, а в самом терминале смогут работать только высококвалифицированные рабочие. Как считают активисты, местные жители выступают за проект, потому что им пообещали различные преференции или заплатили.

Напомним, что компания ООО «Восток ЛПГ» стала резидентом свободного порта Владивосток в июне 2016 года. Согласно проектной документации, проектная мощность предприятия составит 1 млн тонн продукции в год с потенциалом для расширения. Сжиженный газ планируется поставлять в Китай, Корею и Японию. Поставлять его до терминала возможно при помощи железной дороги.

Добавим, что слушания посетили не только обычные граждане, которые любят отдыхать на территории Хасанского района, но представители экологических организаций и муниципальные депутаты. Видимо, осенняя тенденция протестовать не только сохранилась, но и умножилась в сердцах приморцев. Жители края все чаще и чаще выходят на улицы, полагая, что только так можно быть услышанными властью. Протестуют дольщики, противники точечной застройщики и угля, защитники экологии, касаток и криминального беспредела. И пока что, судя по анализу агентства, Приморье лидирует в не почетном рейтинге протестной активности в ДФО.

Иван Юрьев