В Приморье разоблачили огуречную мафию

Приморцев пытались накормить продуктами со свалки, сообщает ИА DEITA.RU.



Наступающий кризис в России дает о себе знать все ярче. В Артеме снова заговорили об огурцах со свалки. Информация о том, что неизвестные собирают огурцы, которые идут на утилизацию с теплиц в Суражевке, и продают их в некоторых торговых точках города по привлекательной цене, появилась в одном из городских пабликов в Instagram.

Знаменитые теплицы начали возрождать прошлой осенью, и их продукция уже успела спасти приморцев во время овощного кризиса этой зимой, случившегося после перекрытия границы с Китаем. Однако новым владельцам, очевидно, достались старые проблемы. Как рассказал корреспонденту DEITA.RU представитель инвестора ООО «Гринхаус» (@greenhouse_25), «огуречная мафия» паразитировала еще на ФГУП «Дальневосточное», по сути воруя неликвид с территории предприятия и продавая товар недобросовестным торгашам.

Обычно в такой черной работе заняты лица без определенного места жительства, орудующие на свалках, а вот посредниками между ними и торговыми точками уже выступают вполне определенные личности, не гнушающиеся кормить людей с помойки. Чаще всего такая продукция появляется в небольших придомовых торговых точках и ларьках, не утруждающих себя проверкой документов на товар, пояснили на предприятии. Цена-то в два раза ниже закупочной. Такой вот черный бизнес.

Столкнувшись с этой проблемой, новые инвесторы предприняли меры.