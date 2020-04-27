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В Приморье разоблачили огуречную мафию
Приморцев пытались накормить продуктами со свалки, сообщает ИА DEITA.RU.
Наступающий кризис в России дает о себе знать все ярче. В Артеме снова заговорили об огурцах со свалки. Информация о том, что неизвестные собирают огурцы, которые идут на утилизацию с теплиц в Суражевке, и продают их в некоторых торговых точках города по привлекательной цене, появилась в одном из городских пабликов в Instagram.
Знаменитые теплицы начали возрождать прошлой осенью, и их продукция уже успела спасти приморцев во время овощного кризиса этой зимой, случившегося после перекрытия границы с Китаем. Однако новым владельцам, очевидно, достались старые проблемы. Как рассказал корреспонденту DEITA.RU представитель инвестора ООО «Гринхаус» (@greenhouse_25), «огуречная мафия» паразитировала еще на ФГУП «Дальневосточное», по сути воруя неликвид с территории предприятия и продавая товар недобросовестным торгашам.
Обычно в такой черной работе заняты лица без определенного места жительства, орудующие на свалках, а вот посредниками между ними и торговыми точками уже выступают вполне определенные личности, не гнушающиеся кормить людей с помойки. Чаще всего такая продукция появляется в небольших придомовых торговых точках и ларьках, не утруждающих себя проверкой документов на товар, пояснили на предприятии. Цена-то в два раза ниже закупочной. Такой вот черный бизнес.
Столкнувшись с этой проблемой, новые инвесторы предприняли меры.
«Первоначально весь неликвидный товар вместе с ботвой складировался на территории предприятия, тогда все маргинальные личности устремились к нам, несмотря на забор и охрану. Тогда, чтобы пресечь незаконные проникновения на территорию теплиц, пищевые отходы начали свозить за забор, на специальный полигон, предназначенный для отходов растениеводства. Но промышляющие неликвидными огурцами граждане устремились за ними. Они там обустроились, построив шалаш, и начали войну друг с другом за место под солнышком. Тогда мы перестали выкидывать неликвидные огурцы, найдя им более достойное применение», - рассказал агентству директор предприятия Михаил Марков.
Строго говоря, неликвид вполне съедобен: это овощи не товарного вида, не прошедшие строгий отбор после сбора урожая. Кстати, кроме огурцов, в теплицах выращивают помидоры и несколько видов зелени: петрушку, салаты, шпинат, мелису и многое другое. За тем, чтобы на прилавки магазинов попадали только самые красивые, свежие и вкусные овощи, на предприятии тщательно следят, гордясь качеством выращиваемой продукции и дорожа именем. Новые инвесторы вложили в возрождение предприятия более 50 миллионов рублей и не намерены экономить на мелочах. Так, по словам директора ООО «Гринхаус», когда принималось решение, браться ли за это хлопотное дело, цель была только одна – восстановить доброе имя Суражевских огурцов.
«За наше качество мы боремся, поэтому на сегодня лучше огурцов, чем наши, в Приморье нет. Благодаря нашим агрономам в искусственной среде получается воссоздавать естественные условия, помимо температурного режима большое внимание уделяем питательным веществам для овощей. По питанию огурца есть своя формула, по которой готовятся специальные растворы, где есть все необходимые элементы: калий, магний, фосфор и другие микроэлементы. Вся формула очень большая, ее составляющие не производятся в регионе, их мы закупаем в Европе и других странах. Используя питательные растворы, составленные по специальной формуле, удается вырастить вкусные, а главное, безопасные овощи. Когда наши соседи не брезгуют химией, идти иным путем весьма затратно, поэтому и продукция не может быть дешевой, но мы считаем, что оно того стоит», - отметил Михаил Марков.
Теперь понятно, почему даже за неликвидный товар такие драки, и некоторые люди готовы нарушать закон в погоне за ценной добычей и легкой прибылью. И почему ему быстро нашлось другое применение – нетоварные огурцы отправляются на корм обитателям зоопарка Садгород и местных фермерских хозяйств. В период самоизоляции это оказалось очень актуально. Когда зоопарк оказался на грани голода из-за отсутствия посетителей, многие приморцы откликнулись на просьбу о помощи и стали бесплатно привозить продукты животным. В том числе и Суражевка, и ее огурцы пришлись по вкусу многим обитателям зоопарка.
Как рассказала замдиректора зоопарка Садгород Алена Асновина, свежие огурчики с удовольствием кушают олени, игуаны, обезьяны, кабаны, олени, улитки, павлины, попугаи и многие другие животные.
«В данной ситуации мы не можем позволить себе такие расходы, спасибо, что выручаете нас», - поблагодарила она руководство «Гринхаус» за оказанную помощь.
Но на этом благотворительная деятельность предприятия не заканчивается. Специальные партии собираются для различных НКО и социальных учреждений, например, общественной организации «Дети войны», Артемовского интерната для престарелых, детской поликлиники в Угловом и тд.
Ну а что теперь продают со свалок под именем серьезного бренда, предстоит выяснить правоохранительным органам. После того, как огурцы с теплиц перестали свозить на полигон, снова участились попытки незаконного проникновения на предприятия и воровства. Предприятие, в свою очередь, проведет внутреннее расследование, если неликвидный товар вдруг «уйдет налево».
Напомним, что часть бывших теплиц обанкротившегося ФГУП «Дальневосточное» осенью 2019 года взяла в аренду компания ООО «Гринхаус». Предприятие вложило в возрождение производства более 50 миллионов рублей, первый урожай сняли в январе 2020 года. Овощной кризис февраля текущего года показал важность импортозамещения, и государство обещало оказать всяческую поддержку развитию собственного тепличного производства на Дальнем Востоке.