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В Приморье развернут ещё один госпиталь для больных коронавирусом
Борьба с инфекцией будет усилена
Дополнительная больница заражённых COVID-19 появится городе в городе Находка Приморского края, сообщает DEITA.RU.
Подготовку к запуску работы нового госпиталя на 50 коек для лечения больных коронавирусом на базе детско-спортивного комплекса «Водник» лично проинспектировал губернатор региона Олег Кожемяко.
Больница будет принимать в основном тех больных, которые переносят заболевание в лёгкой форме. Койки для пациентов разместятся в спортзале, а во вспомогательных помещениях – раздевалки для медперсонала.
Также стало известно, что оборудованием госпиталя займутся сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю и краевого министерства по делам ГО и ЧС.
По словам Олега Кожемяко, госпиталь будет полностью развёрнут в течение нескольких ближайших суток.
Ранее стало известно, что общее число выздоровевших от коронавируса приморцев вплотную приблизилось к сотне.