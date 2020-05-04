В Приморье развернут ещё один госпиталь для больных коронавирусом

Дополнительная больница заражённых COVID-19 появится городе в городе Находка Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Подготовку к запуску работы нового госпиталя на 50 коек для лечения больных коронавирусом на базе детско-спортивного комплекса «Водник» лично проинспектировал губернатор региона Олег Кожемяко.

Больница будет принимать в основном тех больных, которые переносят заболевание в лёгкой форме. Койки для пациентов разместятся в спортзале, а во вспомогательных помещениях – раздевалки для медперсонала.

Также стало известно, что оборудованием госпиталя займутся сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю и краевого министерства по делам ГО и ЧС.

По словам Олега Кожемяко, госпиталь будет полностью развёрнут в течение нескольких ближайших суток.

Ранее стало известно, что общее число выздоровевших от коронавируса приморцев вплотную приблизилось к сотне.