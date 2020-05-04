telegr wh call

Новости

Охранник угнал автомобиль из женского монастыря в Москве

4 Май 2020, 18:45

Россиянам рассказали о порядке оплаты нерабочих дней в мае

4 Май 2020, 18:15

В Приморье развернут ещё один госпиталь для больных коронавирусом

4 Май 2020, 17:45

Топ-5 дешёвых автомобилей оказался непривычен приморцам

4 Май 2020, 17:15

Владивосток ждёт праздничный артиллерийский салют

4 Май 2020, 16:45

Стало известно, как быстро распознать телефонных мошенников

4 Май 2020, 16:15

Китайцы открыли внутренний туризм

4 Май 2020, 15:45

Отдых под угрозой: пандемия изменит отпуска россиян

4 Май 2020, 15:15

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

В Приморье развернут ещё один госпиталь для больных коронавирусом

кабинет, больница

Борьба с инфекцией будет усилена

Дополнительная больница заражённых COVID-19 появится городе в городе Находка Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Подготовку к запуску работы нового госпиталя на 50 коек для лечения больных коронавирусом на базе детско-спортивного комплекса «Водник» лично проинспектировал губернатор региона Олег Кожемяко.

Больница будет принимать в основном тех больных, которые переносят заболевание в лёгкой форме. Койки для пациентов разместятся в спортзале, а во вспомогательных помещениях – раздевалки для медперсонала. 

Также стало известно, что оборудованием госпиталя займутся сотрудники ГУ МЧС России по Приморскому краю и краевого министерства по делам ГО и ЧС. 

По словам Олега Кожемяко, госпиталь будет полностью развёрнут в течение нескольких ближайших суток.

Ранее стало известно, что общее число выздоровевших от коронавируса приморцев вплотную приблизилось к сотне.

Читайте также:

99 выздоровели: количество победивших Ковид приморцев растёт

240 приморцев наказали за выход из дома

53 новых: в Приморье выросло число заболевших коронавирусом

Дмитрий Шевченко

Популярное

Полиция Приморья объявила охоту на любителей шашлыков

Крупная рыба: приморский нарушитель самоизоляции оказался серийным преступником

В Минздраве обозначили пик эпидемии коронавируса

Названы возможные сроки возобновления полётов за границу
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...