В Приморье разыграли Кубок губернатора по плаванию

В течение трех дней пловцы из разных уголков Приморского края состязались за главный приз соревнований - кубок губернатора Приморского края, сообщает DEITA.RU.

Участники из Владивостока, Артема, Арсеньева и Большого Камня поборолись за главный приз соревнований. Всего в турнире на старт вышло порядка ста пятидесяти пловцов. Они выполнили полную программу, о которой подробнее рассказала Наталья Дальниченко, вице-президент федерации плавания Приморского края.

«Спортсмены преодолели все виды дистанций, которые предполагаются данным видом спорта. Это дистанции на 50, 100, 200, 400, 800, 1500 метров вольным стилем; 50, 100 метров брассом; 50, 100 метров – стилем баттерфляй. Каждый из участников проплыл шесть индивидуальных видов программы плюс эстафеты», - поделилась она.

В личном первенстве среди юношей победу одержал Валерий Говако, среди девушек лидировала Валерия Хайруллина. Оба спортсмена имеют звание мастера спорта.

Следующим спортивным мероприятием, которое организует региональная федерация плавания, станет первенство Приморского края среди школьников, которое пройдет в Арсеньеве в первой декаде декабря текущего года.

Напомним, в конце сентября известный приморский пловец Виталий Оботин завоевал четыре золотых медали и две серебряных на пятом чемпионате мира по плаванию на короткой воде среди глухих и слабослышащих спортсменов, который прошел в Сан-Паулу, Бразилия.

Софья Корф