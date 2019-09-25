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В Приморье реализуется программа «100 дворов»
25 Сентябрь 2019, 15:33
Уже сейчас по всему приморскому краю сдано больше 300 различных объектов. Но работа предстоит еще большая, ведь в рамках программы до конца года в крае благоустроят еще 367 проезда, лестниц, или тротуаров – по выбору домочадцев.
Также в крае появятся еще 323 детских площадок, 103 спортивно-игровых площадок, 210 спортивных площадок. На строительство каждого объекта из краевого бюджета выделили около 1,2 миллиона рублей.
Территория проекта «1000 дворов» огромна – дворы благоустроят по всему краю, не только в крупных муниципалах, но и небольших селах.
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