В Приморье реализуют действенный механизм достройки проблемного жилья

Проблему с завершением строительства проблемного жилья в Артеме не решали годами, а обращения в контрольные и надзорные органы не помогали ввиду отсутствия действенных механизмов достройки домов, рассказала DEITA.RU представитель инициативной группы дома №9/2 по улице Рудничной.

«Мы очень рады, что наш дом достроили и окончательно сдали. Большое спасибо губернатору Приморского края Олегу Кожемяко за то, что он в рамках своей инициативы помог решить проблему в нашем доме и многих других», - поделилась с корреспондентом DEITA.RU жительница дома Анна.

Она добавила, что ранее эффективных механизмов достройки жилья с обманутыми дольщиками не существовало, поэтому все обращения в органы власти практически ни к чему не приводили. С появлением краевого Фонда поддержки обманутых дольщиков в составе Корпорации развития Приморья в апреле этого года такой механизм появился.

Фонд поддержки дольщиков заключает контракты на достройку проблемного жилья с проверенными компаниями-санаторами и контролирует работу подрядчиков с момента их появления на стройплощадке до сдачи дома в эксплуатацию.

Так, в понедельник состоялась торжественная сдача домов в Артемовском городском округе, расположенных по адресам Рудничная №9/1 и №9/2, а также в селе Суражевке. Всего в новые квартиры смогут въехать более 130 семей.

Отметим, краевой Фонд поддержки обманутых дольщиков работает в рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.