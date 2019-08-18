Комиссии по обследованию объектов, пострадавших от паводка, приступили к работе, сообщает DEITA.RU по информации администрации Уссурийска.

По информации муниципалитета, в администрации Уссурийского городского округа создано 30 комиссий по обследованию объектов, пострадавших от паводка.

Члены комиссии 18 августа обследовали 13 объектов в селе Пуциловка и один в Уссурийске. Они осмотрели участки и дома для того, чтобы составить акты об утрате имущества и урожая.

Жители округа, признанные пострадавшими в результате ЧС, в связи с утратой урожая могут получить материальную помощь в размере 10 тысяч рублей. В связи с повреждением жилого дома гражданам предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей. Также будут производиться выплаты при полной или частичной утрате имущества первой необходимости. Размер разовой материальной помощи в связи с частичной утратой имущества составляет 50 тысяч рублей и 100 тысяч рублей при полной утрате.

Отметим, сейчас в зонах подтопления Уссурийского городского округа находятся 21 дом, в котором проживают 66 человек, из них 14 детей, 105 придомовых участков, а также 700 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Дмитрий Санников