В Приморье сгорел маршрутный автобус

В городе Артём Приморского края сгорел рейсовый автобус, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.



ЧП произошло в районе автовокзала. В момент возгорания, по предварительной версии, из-за короткого замыкания в двигателе, внутри автобуса были пассажиры.

После возгорания они все самостоятельно выбрались наружу. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные прибыли к месту происшествия спустя три минуты.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Его общая площадь составила десять квадратных метров. В тушении было задействовано пять человек и одна единица техники.

По факту возгорания автобуса сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

