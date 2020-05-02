В Приморье сгорел маршрутный автобус

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По факту возгорания проводится проверка
В городе Артём Приморского края сгорел рейсовый автобус, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
ЧП произошло в районе автовокзала. В момент возгорания, по предварительной версии, из-за короткого замыкания в двигателе, внутри автобуса были пассажиры.
После возгорания они все самостоятельно выбрались наружу. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные прибыли к месту происшествия спустя три минуты.
В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Его общая площадь составила десять квадратных метров. В тушении было задействовано пять человек и одна единица техники.
По факту возгорания автобуса сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.