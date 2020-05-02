telegr wh call

Новости

Миллениалы оказались в группе риска из-за коронавируса

2 Май 2020, 20:15

Малый бизнес гибнет в России

2 Май 2020, 19:45

Стало известно, сколько детей умерло от коронавируса в России

2 Май 2020, 19:15

Опять антирекорд: в РФ подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19

2 Май 2020, 18:45

Книжным магазинам могут разрешить работать уже в мае

2 Май 2020, 18:15

Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили

2 Май 2020, 17:45

В Приморье сгорел маршрутный автобус

2 Май 2020, 17:15

СК возбудил уголовное дело по факту возгорания плавбазы в Находке

2 Май 2020, 16:45

Deita TV

коронавирус

Вирусолог Щелканов: вакцина против коронавируса уже создана

17 Февраль 2020, 14:13

В Приморье сгорел маршрутный автобус

спасатели, пожарные, пожар

По факту возгорания проводится проверка

В городе Артём Приморского края сгорел рейсовый автобус, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

ЧП произошло в районе автовокзала. В момент возгорания, по предварительной версии, из-за короткого замыкания в двигателе, внутри автобуса были пассажиры. 

После возгорания они все самостоятельно выбрались наружу. В результате инцидента никто не пострадал. Пожарные прибыли к месту происшествия спустя три минуты. 

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. Его общая площадь составила десять квадратных метров. В тушении было задействовано пять человек и одна единица техники.

По факту возгорания автобуса сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка.

Читайте также:

СК возбудил уголовное дело по факту возгорания плавбазы в Находке

В Приморье продолжаются лесные пожары

ГИБДД готовит владивостокцам облаву

Дмитрий Шевченко

Популярное

Новую опасность медицинских масок назвали эксперты

В Приморье сгорел маршрутный автобус

Поураганило — приморцы устраняют результаты прошедшей грозы

Срок окончания эпидемии коронавируса в России продлили
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...