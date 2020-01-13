В Приморье снег, во Владивостоке ветер

В Приморском крае в понедельник, 13 января, активные штормовые предупреждения отсутствуют, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.

Как отмечают приморские синоптики, в регионе днем местами возможен небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный умеренный (от 6 до 11 м/c). Температура воздуха днем в крае от -4 до -9°С, в северных районах местами до -14°C.

Во Владивостоке 13 января осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северо-западный и западный умеренный до сильного (от 8 до 13 м/c). Температура воздуха днем от -8 до -10°С.