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В Приморье снег, во Владивостоке ветер
В Приморском крае в понедельник, 13 января, активные штормовые предупреждения отсутствуют, сообщает DEITA.RU по материалам Примгидромета.
Как отмечают приморские синоптики, в регионе днем местами возможен небольшой снег. Ветер ожидается северо-западный умеренный (от 6 до 11 м/c). Температура воздуха днем в крае от -4 до -9°С, в северных районах местами до -14°C.
Во Владивостоке 13 января осадков не ожидается. Ветер прогнозируется северо-западный и западный умеренный до сильного (от 8 до 13 м/c). Температура воздуха днем от -8 до -10°С.
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