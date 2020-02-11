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6 Декабрь 2019, 18:15

В Приморье собака загнала на дерево леопарда

Леопард

Интересный случай произошёл под Уссурийском

Собака приморского рыбака смогла напугать редкого дальневосточного зверя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации агенства, местный житель столкнулся с леопардом во время рыбалки вблизи села Кроуновка под Уссурийском. Вместе с ним была его собака, которая, почуяв опасного хищника, приняла решение о защите своего хозяина.

В результате агрессии домашнего животного в отношении пятнистой кошки последняя оказалась на дереве. По словам рыбака, собака не хотела уходить, загнав леопарда в трудную ситуацию, поэтому он вернулся домой один. Пёс пришёл живым и невредимым позже самостоятельно.

Как удалось узнать агентству у заместителя директора парка "Земля леопарда", дикие кошки, особенно молодые особи, боятся собак, поэтому данная ситуация не удивительна. 

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