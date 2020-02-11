В Приморье собака загнала на дерево леопарда

Собака приморского рыбака смогла напугать редкого дальневосточного зверя, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации агенства, местный житель столкнулся с леопардом во время рыбалки вблизи села Кроуновка под Уссурийском. Вместе с ним была его собака, которая, почуяв опасного хищника, приняла решение о защите своего хозяина.

В результате агрессии домашнего животного в отношении пятнистой кошки последняя оказалась на дереве. По словам рыбака, собака не хотела уходить, загнав леопарда в трудную ситуацию, поэтому он вернулся домой один. Пёс пришёл живым и невредимым позже самостоятельно.

Как удалось узнать агентству у заместителя директора парка "Земля леопарда", дикие кошки, особенно молодые особи, боятся собак, поэтому данная ситуация не удивительна.