Съезд гражданских активистов завершился в бухте Витязь Хасанского района, сообщает DEITA.RU.

На территории базы отдыха «Робинзон» в бухте Витязь прошёл съезд гражданских активистов. В течение трёх дней участники второго конкурса президентских грантов 2019 года с пользой отдыхали в одном из самых живописных уголков Приморья. Съезд организован департаментом внутренней политики Приморского края при участии фонда «Энергия участия». Мероприятие было проведено в рамках проекта «Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив 2.0.», который финансируется из бюджета Приморья.

Среди участников были такие общественные организации, как Общественное движение «Долголетие», Русское географическое общество из Уссурийска, фонд «Русь», Приморская профессиональная ассоциация психологов, Совет многодетных родителей, Совет пенсионеров Арсеньева и другие.

На мероприятии активисты получили возможность доработать свои проекты, учились продвигать их при помощи социальных сетей, разбирали актуальные вопросы и овладевали мастерством выступления на публике. О здоровье, при этом, также не забывали – йога стала доброй утренней традицией.

Мария Антонова, представитель приморского отделения общероссийской общественной организации «Красный крест» разработала собственный проект «Уход на дому. Поддержка и забота близких». Девушка с огромным удовольствием делится впечатлениями о мероприятии.

«Первое, что бросается в глаза, – качественный подход к делу - мероприятие организовано с умом, с человечностью и неким душевным подходом к делу. Дали очень ценную информацию, программа составлена хорошо и достаточно ёмко. Так, чтобы максимально донести информацию, чтобы она «вошла» с разных ракурсов, причём это очень хорошо сочтено в днях. Хорошо была освещена тема участия некоммерческих организаций в системе президентских грантов – всё – от и до, досконально. Начиная от того, кто и на каких условиях может участвовать, как подаваться, что писать, что хотят видеть эксперты. Лучше объяснить, наверное, не смог бы никто».

Многие участники отметили, что после такого подробного освещения темы пересмотрели свои взгляды на собственные проекты.

Напомним, в минувший вторник состоялся семинар, на котором спикеры озвучили основные моменты правильного оформления заявки на президентский грант.

Софья Корф