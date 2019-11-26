В Приморье стало модно быть "человеком Кожемяко"

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Прокуратура вынесла приговор жительнице Владивостока за мошенничество в «особо крупном размере», сообщает DEITA.RU.
Следствие отмечает, что ранее судимая горожанка позвонила незнакомому ей человеку, представилась работником краевой администрации, и рассказала, что может помочь с оформлением земли. Для этого женщина попросила у своей жертвы деньги, якобы для оформления участков.
«Они провели ряд «сделок», связанных с оформлением земли. За это время – с июня 2018 по январь 2019 года, фигурантка похитила у потерпевшего более 9 млн рублей», - рассказали в прокуратуре.
Сейчас дело в суде. Виновную ждет до 10 лет лишения свободы. Помимо этого потерпевший подал иск в размере 9 млн.
Александра Маслова