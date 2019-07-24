Изменения в Устав Приморского края внесли депутаты Законодательного Собрания на очередном заседании регионального парламента, сообщает DEITA.RU.

Согласно законопроекту перечень видов муниципальных образований дополняется муниципальным округом. Это несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия.

По мнению депутатов, новый вид муниципального образования обеспечивает возможность консолидации представительских и административных ресурсов, в том числе на сельских территориях, в целях оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления посредством создания одноуровневой системы местного самоуправления, там, где это целесообразно.

Как считают парламентарии, муниципальный округ не является противопоставлением городскому округу, поскольку допускает возможность вхождения в его состав городов, в которых концентрируются «бюджетообразующие» ресурсы.

Перечень вопросов местного значения муниципального округа соотносится с перечнем вопросов местного значения городского округа. Муниципальные округа могут быть образованы путем наделения соответствующим статусом городских округов, а также в результате объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района, с утратой поселениями и муниципальным районом статуса муниципального образования.

По мнению администрации Приморского края, создание одноуровневой системы местного самоуправления там, где это целесообразно, позволит оптимизировать расходы на содержание органов местного самоуправления. Создание муниципальных округов уже обсуждается в Пограничном, Анучинском и Чугуевском районах.

Как отметил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат Текиев, преобразование муниципальных образований и объединение всех поселений района в муниципальный округ будет происходить только по инициативе самих муниципальных образований. "Мы вносим изменения в Устав края и даем возможность на местах принять решение о необходимости создания единого муниципального округа. Сначала такое желание должны высказать жители на общественных слушаниях, затем решение принимают представительные органы поселений и района, а затем на краевом уровне принимается законопроект, который позволят муниципальные образования объединить. Создание муниципальных округов также позволит снять спорные вопросы о разграничении полномочий между главами районов и поселений", - сказал Джамбулат Текиев.

Дмитрий Санников