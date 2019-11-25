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В Приморье стартовала акция «Стоп ВИЧ/СПИД»

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С этого дня и всю ближайшую неделю в Приморском крае пройдет всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», направленная на привлечение внимания к проблеме вируса иммунодефицита, сообщили DEITA.RU в краевом департаменте труда и соцразвития.

В рамках серии мероприятий будут работать пункты тестирования на ВИЧ, а организаторы проведут тематические встречи и лекции. Они отмечают, что благодаря акции «Стоп ВИЧ/СПИД» ежегодно почти 35 млн человек в России проходят тестирование на ВИЧ-инфекцию.

С понедельника информационные встречи и тестирование будут проходить в Дальневосточном федеральном университете и во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Акция пройдет на крупных предприятиях региона, в том числе, за пределами Владивостока – в Уссурийске, Дальнегорске и в Чугуевском районе.

В краевом департаменте труда и соцразвития надеются, что акция поможет привлечь внимание к необходимости выявления потенциально возможного развития ВИЧ в трудовых коллективах. Также всероссийская кампания направлена на предотвращение дискриминации ВИЧ-инфицированных сотрудников.

Особый акцент в ближайшую неделю будет сделан на просвещении, профилактике и лечении заболевания среди молодежи. Борьба с ВИЧ и СПИД в Приморье проводится в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы.

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