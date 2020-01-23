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В Приморье усилили контроль на границе из-за китайского вируса

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В приморских пунктах пропуска усилят санитарно-карантинный контроль, сообщает DEITA.RU.

Как сообщили в региональном Правительстве, связана текущая ситуация с китайским коронавирусом, от которого уже пострадали сотни человек. На данный момент известно о 17 погибших от данного заболевания.

Начальник приморского МЧС РФ Роман Чурсин сообщил, что в Хабаровске и Санкт-Петербурге уже заподозрили первые случаи заболевания опасным вирусом. Однако, официально они пока не  подтвердились.

В аэропорту организован двойной круглосуточный контроль – на выходе к самолету по его прибытию и в зоне досмотра при выходе в зал прилета. Иностранцы должны заполнить анкету и измерить температуру. На автомобильном пункте пропуска досматривается каждое транспортное средство, в автобусах пассажиры проходят бесконтактную термометрию

Глава края Олег Кожемяко отметил, что необходимо усилить санитарно-карантинный контроль на всей территории края. Особенно важно принять меры после завершения китайского Нового Года, когда многие граждане Поднебесной начнут возвращаться с родины на территорию Приморья.

«Необходимо провести проверки на предприятиях, где трудятся граждане КНР. Организовать эту работу незамедлительно. Если потребуется, мы предоставим необходимые силы и средства», – обозначил глава региона. Губернатор также поручил агентству по туризму Приморского края усилить разъяснительную работу в туристических компаниях и гостиницах.

Александра Маслова

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