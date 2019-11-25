В Приморье ужесточат контроль над вывозом мусора

С нового года Приморье переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, в рамках которой на территории региона будет работать единый оператор. Руководители «Приморского экологического оператора» обещают ужесточить контроль над вывозом мусора, сообщает DEITA.RU.

Особенно строго будет следить за вывозом мусора из жилых районов. Так, в Находке регоператор заключил договоры на соответствующие работы с городскими компаниями. Мусоровозы будут выходить на улицы города с установленной системой ГЛОНАСС, которая позволит отслеживать кратность опустошения мусорных баков, движение техники и объемы вывозимого мусора.

Кроме того, региональный оператор предусмотрел серьезные штрафы для тех компаний, которые будут срывать сроки вывоза мусора, а в случае систематических нарушений подрядчики работ будут меняться.

Новый тариф за вывоз и утилизацию ТКО, который предположительно составит 80 рублей с прописанного в квартире человека, предусматривает установку куботейнеров в частном секторе. Речь идет о специальных емкостях большого размера. Также жители отдельных домов смогут сдавать мусор в пакетах по предварительному звонку – в таких случаях специальный транспорт будет подъезжать к дому.

Отметим, переход на новую систему обращения с отходами в Приморском крае состоится в рамках реализации госпрограммы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2013-2021 годы.