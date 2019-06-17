Всему виной может быть неграмотность сотрудников, сообщает DEITA.RU.



В соцсетях опубликовали интересное фото одного из отделений почты России в Приморье. Кадр, судя по всему, сделан в Уссурийске.

На снимке - табличка с номером отделения, адресом и режимом работы. Но самое интересное - в названии. Внимательные посетители увидели смешную опечатку, которую мог совершить только первоклассник. В названии отделения город написан с ошибкой: «Усурийск».





«Теперь понятно, почему доходят не все посылки», – прокомментировали пользователи «Инстаграма».

Ранее сообщалось о том, что отделение почты в Челябинской области отказалось выдавать пенсии. Операционисты сообщали, что денег нет.

Елена Миронова