Неизвестные обчистили гараж в дальневосточной столице на полмиллиона рублей, сообщает DEITA.RU. Как рассказал корреспонденту агентства пожилой житель Первомайского района Владивостока, его имущество из гаража похитили ночью.

«Вскрыли замки и украли надувную лодку, японские лодочные моторы, палатки, якорь и другие вещи», — сообщил он. Судя по следам от шин, похищенное увезли на грузовом автомобиле. По словам пострадавшего, общий ущерб от действий преступников превысил 600 тысяч рублей, и мужчина обратился в полицию.

Отметим, что гаражи и машины нередко становятся целью преступников в самом автомобилизированном городе страны. Недавно DEITA.RU сообщало о случае кражи автомобиля с платной стоянки.

Игорь Бегунов