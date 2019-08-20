Работники Примавтодора восстанавливают дорожное сообщение между населенными пунктами, которые оказались отрезанными после сильных дождей, сообщает DEITA.RU

Так, работы одновременно проходят на нескольких участках трасс. К примеру, на автомобильной дороге в поселок Доброполье в Уссурийском городском округе, дорожники сегодня уже отсыпали 400 погонных метров песчано-гравийной смесью, полностью восстановить дорожное покрытие они планируют к вечеру. На участке работает четыре единицы техники – три самосвала и один автогрейдер.

Иван Юрьев