Новости
Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской
18 Май 2020, 16:45
Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья
18 Май 2020, 16:15
В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов
18 Май 2020, 15:45
Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году
18 Май 2020, 15:15
В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом
18 Май 2020, 14:45
Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход
18 Май 2020, 14:15
Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому
18 Май 2020, 13:45
Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
18 Май 2020, 13:15
В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов
В Приморском крае пресечена деятельность недобросовестного предпринимателя, промышлявшего контрабандой, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
По информации правоохранителей, стоимость лесоматериалов, которые были незаконно вывезены им из Приморья, составила более 34 миллионов рублей.
По данному факту возбуждено два уголовных дела о контрабанде (незаконному вывозу) стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере.
Как удалось установить контролирующим органам, в 2019 году участник внешнеэкономической деятельности оформлял экспорт товара с территории Приморского края, используя для этого организацию, зарегистрированную на подставное лицо.