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6 Декабрь 2019, 18:15

В Приморье выступили с необычным предложением на 31 декабря

магазин, продукты, яйца, сыр

В Приморье выступают за полномасштабные новогодние выходные, сообщает DEITA.RU.

Житель Уссурийска выступил с инициативой, чтобы 31 декабря никто не работает. В известном паблике revizzorro_uss он предлагает предпринимателям сделать выходной для своих работников и 31 декабря, и 1 января. Речь идет в первую очередь о магазинах и общественном транспорте.

«Уважаемые предприниматели, вы ведь тоже в какой-то мере Деды Морозы! Сделайте людям выходные и 31 декабря, и 1 января. Достаточно объявлении на магазине о выходном. Покупатели вас поймут и закупятся впрок. Работники будут вам признательны», — пишет житель города.

В социальной сети предложение активно поддержали: «Прекрасная идея отдыхать 30-го, 31-го и 1-го, заранее можно все купить нет дефицита! А люди отдыхать будут».

Разумеется, нашлись шутники и противники идеи: «Как свести с ума женщину дать ей деньги и закрыть магазины 31-го числа и 1-го». Куда же без них?

Ранее прошла информация о том, что губернатор Приморского края Олег Кожемяко сделал заявление о выходном 31 декабря на территории региона. Она глава края подчеркнул, что это на совести глав муниципалитетов и руководителей предприятий.

Екатерина Брязгунова

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