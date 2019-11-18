В Приморье выявили самую «сильную» и «ловкую» организацию

Во Владивостоке состоялось награждение победителей и призеров краевой бизнес-спартакиады, проходившей на спортплощадках города с конца сентября по начало ноября. Впервые переходящий кубок взяли представители Дальневосточного ГУ Банка России, сообщает DEITA.RU.

Прошедшая бизнес-спартакиада проходила в регионе уже в 17-й раз. Работники различных крупных приморских организаций в сфере экономики и бизнеса соревновались друг с другом в 13 дисциплинах: в гонках на лодках «дракон», пейнтболе, мини-футболе, бильярде, пинг-понге, боулинге, стрельбе, плавании, волейболе, стритболе, картинге, бадминтоне, а также в интеллектуальных играх.

Команда Дальневосточного ГУ Центробанка приняла участие в спартакиаде впервые и сразу же взяла главный приз соревнований. Коллектив регулятора показал наилучшие результаты в мини-футболе, плавании, волейболе, стритболе, пейнтболе и пулевой стрельбе.

По словам президента бизнес-спартакиады Евгения Минуты, соревнования прошли на высоком уровне. Он добавил, что в этом году число участников традиционных для Приморья стартов стало рекордным.

Отметим, что зимняя бизнес-спартакиада Приморья стартует 15 февраля 2020 года.