В Приморье выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории Приморского края зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.

Таким образом, по состоянию на 9 мая в Приморье обнаружено всего 808 случаев заболевания COVID-19 с момента начала эпидемии. К сегодняшнему дню смогли справиться с заразой уже 134 человека.

При этом, как отмечают специалисты, 85% всех заразившихся приходятся на Владивосток и Находку: 526 и 160 случаев соответственно.

В данный момент Приморский край занимает второе место в списке регионов Дальнего Востока по количеству заболевших коронавирусом, уступая Хабаровскому краю.

Ранее стало известно, что ввиду нарушения санитарных норм во Владивостоке могут быть закрыты два магазина.