Новости
Эксперт: выплату кредитов лучше размазать во времени
9 Май 2020, 16:45
В Приморье выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19
9 Май 2020, 16:15
Роспотребнадзор дал губернаторам рекомендации по снятию карантина
9 Май 2020, 15:45
Путин выступит с обращением к нации
9 Май 2020, 15:15
Российский миллиардер просит закрыть четыре города
9 Май 2020, 14:45
ГИБДД прокомментировала информацию об обязательности видеорегистратора
9 Май 2020, 14:15
300 миллионов рассорили родственников в Приморье
9 Май 2020, 13:45
Воздушный парад во Владивостоке отменён
9 Май 2020, 13:15
В Приморье выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19
Количество заболевших растёт
За минувшие сутки на территории Приморского края зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на оперативный штаб региона.
Таким образом, по состоянию на 9 мая в Приморье обнаружено всего 808 случаев заболевания COVID-19 с момента начала эпидемии. К сегодняшнему дню смогли справиться с заразой уже 134 человека.
При этом, как отмечают специалисты, 85% всех заразившихся приходятся на Владивосток и Находку: 526 и 160 случаев соответственно.
В данный момент Приморский край занимает второе место в списке регионов Дальнего Востока по количеству заболевших коронавирусом, уступая Хабаровскому краю.
Ранее стало известно, что ввиду нарушения санитарных норм во Владивостоке могут быть закрыты два магазина.