В Приморье выявлено ещё 53 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией в Приморском крае выросло ещё на 53 человека, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.

По словам руководителя территориального управления регионального Роспотребнадзора Татьяны Детковской, всего с момента начала эпидемии в края зарегистрировано 1595 случаев заболевания COVID-19.

Учитывая, что властям региона пока не удалось добиться устойчивого снижения показателей суточной заболеваемости, санитарный контроль в крае ослабевать не будет.

Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, никакого снисхождения к нарушителям санитарных норм в период эпидемии быть не может.