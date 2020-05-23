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В Приморье выявлено ещё 53 заболевших коронавирусом
Озвучена свежая статистика заболеваемости COVID-19
За прошедшие сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией в Приморском крае выросло ещё на 53 человека, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.
По словам руководителя территориального управления регионального Роспотребнадзора Татьяны Детковской, всего с момента начала эпидемии в края зарегистрировано 1595 случаев заболевания COVID-19.
Учитывая, что властям региона пока не удалось добиться устойчивого снижения показателей суточной заболеваемости, санитарный контроль в крае ослабевать не будет.
Как отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, никакого снисхождения к нарушителям санитарных норм в период эпидемии быть не может.