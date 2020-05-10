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В Приморье выздоровела почти четверть заражённых коронавирусом

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Количество переживших болезнь растёт

Приморский край демонстрирует оптимистичную динамику выздоровления от коронавируса среди заболевших пациентов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на правительство региона.

Так, по официальным данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, только за последние двое сутокк от болезни вылечились 43 человека. Общее число справившихся с коронавирусной инфекцией в крае – 188.

Так, в пятницу, 8 мая, 15 выздоровевших отправились домой из Краевой клинической больницы №2, четверо – из Владивостокской клинической больницы №4. Еще 12 пациентов выписали из госпиталя в Уссурийске.

В субботу, 9 мая, в Краевой клинической больнице №2 и Владивостокской клинической больнице выписали по пять человек. Еще два пациента выздоровели в Уссурийске.

С момента начала эпидемии в крае зарегистрировано 808 случаев заражения COVID-19. По этому показатели регион среди других территорий Дальнего Востока уступает лишь Хабаровскому краю, который находится на первом месте.

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