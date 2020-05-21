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В Приморье зафиксирован рост заявок на ипотеку
Коронавирусная пандемия не снизила востребованность покупок жилья
За 4 месяца 2020 года количество оформлений собственности на жилье в Приморье уменьшилось на 4 тысячи в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Однако, приморцы до сих пор продолжают оформлять ипотеки и вступать в долевое строительство, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметили в Росреестре края, в прошлом году за 4 первых месяца регистрировали права собственности около 102 тысяч человек, в этом – всего 97 тысяч.
Также за четыре месяца приморцы подали 16 тысяч заявлений на кадастровый учет – на три тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Однако, вместе с тем выросло число запросов о предоставлении сведений из ЕГРН о зарегистрированных правах увеличилось - с 325 тысяч за 4 мес. 2019 г до 354 тысяч в этом году.
Также не падает спрос на ипотеку и долевое строительство. Так, ипотеку приморцы начали оформлять на 16% больше, чем в прошлом году. Увеличилось и количество договоров на долевое строительство – на 14%, оно составило 2006 против прошлогодний 1760 договоров.