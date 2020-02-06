В Приморье закрыли 14 школ и 11 детсадов из-за эпидемии

Вспышка заболеваемости ОРВИ стала причиной приостановки занятий в 14 школах и 11 детских садов Приморского края, сообщает DEITA.RU со ссылкой на официальный сайт регионального Роспотребнадзора.

Согласно информации специалистов, превышение допустимого уровня заболеваемости в настоящий момент наблюдается среди возрастных групп от 3 до 6 лет и от 7 до 14.

Для того, чтобы эпидемия не стала распространяться ускоренными темпами, контролирующие органы решили на время приостановить посещение обозначенного количества детских образовательных учреждений в крае.