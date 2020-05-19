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В Приморье закрыли популярную пекарню
19 Май 2020, 12:45
В Приморье закрыли популярную пекарню
Владелец не соблюдал необходимые в новом режиме санитарные меры
Судебные приставы в Кавалерово временно закрыли местную пекарню. Поводом послужили нарушения требований специального режима, который сейчас введен на территории края, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметили в службе приставов, владелец пекарни не соблюдал необходимые санитарно-гигиенические требования, которые введены на территории региона его главой с 18 марта.
Так, нарушителем не было организовано измерение температуры для работников, также на территории пекарни не было специальных дезинфицирующих средств и антисептиков для рук. Сотрудники работали без масок и перчаток.
Помещение пекарни опечатано на 15 суток – приставы отметили, что будут следить за выполнением всех требований.